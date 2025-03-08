Gittiği çay sohbetinde kurşunların hedefi oldu: Yaşam savaşı veriyor

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı saldırıda Sarıçam, Gülabibey Mahallesi'nden misafir olarak geldiği çay ocağında kurşunların hedefi oldu. Çay sohbeti için arkadaşlarının yanına gelen Sarıçam'ın, saldırıyla hiçbir ilgisi olmadığı halde olayın ortasında kaldığı öğrenildi.

OMURİLİĞİNDEN YARALANDI, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kurşunlardan biri Sarıçam'ın omuriliğine isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarıçam, burada yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorlar, Sarıçam'ın durumunun kritik olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.