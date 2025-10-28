Haberler Yaşam Haberleri Göçmen botu faciasında 17 kişi ölmüştü! 9 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.10.2025 01:15

Bodrum’da 2’si çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiği bot faciasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'da 24 Ekim Cuma günü gece saatlerinde Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot battı. İhbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 Termal İHA ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 göçmen sağ olarak kurtarıldı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs ve 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşamını yitirenlerden 2'sinin çocuk olduğu bildirildi.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bodrum ile 3 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 17 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

