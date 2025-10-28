Göçmen botu faciasında 17 kişi ölmüştü! 9 şüpheli tutuklandı

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs ve 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşamını yitirenlerden 2'sinin çocuk olduğu bildirildi.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bodrum ile 3 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 17 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.