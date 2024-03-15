Göçmenleri taşıyan lastik bot battı 7’si çocuk 22 kişi öldü

Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot önceki gece alabora oldu. Dün sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışması yapıldı. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 7'si çocuk 22 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.Kurtulanlardan 2 kişinin kendi çabalarıyla Eceabat'a bağlı Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini verdiği öğrenildi. Bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Vali İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat açıklarında gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığını belirterek, "Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Kurtulanlarla görüşülüyor" diye konuştu. Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşılan 21 düzensiz göçmenden 11'inin cansız bedeni, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildi. Düzensiz göçmenlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Öte yandan Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.