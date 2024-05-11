Göçükte ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Kaçak olarak oyulan patates deposunda meydana gelen göçükte toprak altından yaralı olarak çıkartılarak tedaviye alınan işçilerden Seyfettin Kaya (43), yaklaşık 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Nevşehir'in Sümer mahallesinde ikamet eden, evli ve 3 çocuk babası Seyfettin Kaya'nın cenazesi Nevşehir Fişekçi Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Çiftlik köyüne defnedilecektir.

08 Nisan tarihinde Niğde'nin Merkeze bağlı Çarıklı Köyünde doğal yeraltı patates deposu yapımı esnasında göçük meydana gelmişti. Yaşanan göçük olayında, 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan göçük altında kalarak yaralanan 42 yaşındaki Seyfettin Kaya, Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında bulunuyordu.