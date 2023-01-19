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Giriş Tarihi: 19.1.2023 17:30

Gökçeada ve Bozcaada feribot hattındaki bazı seferlere fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın yapılması planlanan seferlerden bazıları iptal edildi.

AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot hattındaki bazı seferlere fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede 4 gündür etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 11.00 ve 15.00'teki seferlerin iptal edildiği duyurulan açıklamada, planlamadaki diğer seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredeceği bildirildi.

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Gökçeada ve Bozcaada feribot hattındaki bazı seferlere fırtına engeli
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