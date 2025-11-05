Baba Muhittin Böcek ’Rüşvet ve yolsuzluk’tan tutuklanmıştı! Oğul Böcek’ten belediye mühendisine servet değerinde hediyeler...

LÜKS HEDİYE LİSTESİ DOSYAYA GİRDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olarak görev Büşra G.'nin soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Gökhan Böcek'in kendisine Mini Cooper marka otomobil, 5 adet çeşitli markalardan oluşan çanta, 1 adet cüzdan, 3 adet ziynet eşyası ve 1 adet yeşil kutu içerisinde ROLEX marka saat aldığını anlattı. Hediyelerin yüksek değerde olduğu ve alışverişlerin kaynağı incelenen paralarla gerçekleştirildiği tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, daha önce Muhittin Böcek, eski gelini Zeynep Kerimoğlu ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında da işlemler yapılmıştı.