Haberler Yaşam Haberleri Baba Muhittin Böcek 'Rüşvet ve yolsuzluk'tan tutuklanmıştı! Oğul Böcek'ten belediye mühendisine servet değerinde hediyeler...
Giriş Tarihi: 5.11.2025 16:33 Son Güncelleme: 5.11.2025 16:46

Baba Muhittin Böcek 'Rüşvet ve yolsuzluk'tan tutuklanmıştı! Oğul Böcek'ten belediye mühendisine servet değerinde hediyeler...

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek’in ardından, oğlu Gökhan Böcek de lüks hediyeler almasıyla gündeme geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasının ardından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürerken, bu kez oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK Yaşam
Baba Muhittin Böcek ’Rüşvet ve yolsuzluk’tan tutuklanmıştı! Oğul Böcek’ten belediye mühendisine servet değerinde hediyeler...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ardından oğlu Gökhan Böcek de lüks hediyeler almasıyla gündeme geldi.

LÜKS HEDİYE LİSTESİ DOSYAYA GİRDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olarak görev Büşra G.'nin soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Gökhan Böcek'in kendisine Mini Cooper marka otomobil, 5 adet çeşitli markalardan oluşan çanta, 1 adet cüzdan, 3 adet ziynet eşyası ve 1 adet yeşil kutu içerisinde ROLEX marka saat aldığını anlattı. Hediyelerin yüksek değerde olduğu ve alışverişlerin kaynağı incelenen paralarla gerçekleştirildiği tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, daha önce Muhittin Böcek, eski gelini Zeynep Kerimoğlu ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında da işlemler yapılmıştı.

5 Temmuz'da gözaltına alınan Muhittin Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, oğlu Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya'ya dönen Gökhan Böcek, havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Son dakika | Antalya Büyükşehir'e rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: 8 gözaltı! Sevgiliye lüks otomobil...

ARKADAŞINA GÖNDER
Baba Muhittin Böcek 'Rüşvet ve yolsuzluk'tan tutuklanmıştı! Oğul Böcek'ten belediye mühendisine servet değerinde hediyeler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz