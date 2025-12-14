Gökyüzündeki cisim göktaşı çıktı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından gökyüzünde bilinmeyen ışık ihbarı ilçede paniğe neden oldu. Bölgede yapılan incelemenin ardından göktaşı yağmurundan kaynaklı bir olayın olduğu öğrenildi. Olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Böğrüdelik Yaylası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan bir vatandaş tarafından bölgede bilinmeyen bir cismin düştüğüne dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bahse konu adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından vatandaşın gördüğü cismin bir göktaşı olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından incelemeler devam ediyor. SABAH