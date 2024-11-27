Haberler Yaşam Haberleri Gönen'de hayvan damında yangın: 8 küçükbaş telef oldu
Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:23 Son Güncelleme: 27.11.2024 11:25

Gönen'de hayvan damında yangın: 8 küçükbaş telef oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesi Hafızhüseyinbey Mahallesi’nde dün akşam çıkan yangında, bir hayvan damı tamamen küle döndü.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Gönen’de hayvan damında yangın: 8 küçükbaş telef oldu

Yangın, saat 22:27'de gelen ihbar üzerine fark edildi. İçerisinde koyun ve saman bulunan 70 metrekarelik dam, alevlerin hızla yayılması sonucu kullanılamaz hale geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Grup Amirliği İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

8 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Yangın nedeniyle damdaki 8 küçükbaş koyun telef oldu. Ayrıca, samanların da tamamen yanmasıyla maddi hasar büyük boyutlara ulaştı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Gönen'de hayvan damında yangın: 8 küçükbaş telef oldu
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