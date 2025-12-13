Gönül Dağı 197. bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı son bölüm yayında!

Sevdiği insanlar nazar değdirdiği endişesiyle hep Gözde'den uzaklaşmışlardır. Kendisi de bundan çok rahatsız olan Gözde, ailesinin de onu sevmediğini ve ikizi Nazlı'ya daha düşkün olduğunu zanneder ve kahrolur. Kadir ve Gözde, değecek nazarlar ile yaşanacak sürpriz olaylara karşın birbirlerine kavuşabilecek mi? Gönül Dağı'nın yüz doksan yedinci bölümünde izleyeceğiz.