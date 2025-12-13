Gönül Dağı 197. bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı son bölüm yayında!

Gönül Dağı, 6. sezon 197. bölümü ile bu hafta da TRT 1 ekranlarında yerini aldı. Bozkırın sıcak atmosferinde ilerleyen hikayede heyecan giderek artıyor. Berk Atan, Cihat Süvahiroğlu, Semih Ertürk'ün oyuncu kadrosunda yer aldığı yapım hikayesine devam ediyor. İşte, Gönül Dağı son bölüm izleme linki.
13 Aralık 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi
Gözde'nin nazarı değecek mi? Düğünler yapılabilecek mi?
Dizinin deli dolu, altın kalpli Kadir'inin (Emrah Kaman) evlenme teklif ettiği Gözde (Çağla Özavcı) de en az sevdiği kadar ilginç bir kişi… Onun güzel mavi gözleri çocukluğundan beri imrenerek baktığı her şeye nazar değdirir ve ortalığı karıştırır.
Sevdiği insanlar nazar değdirdiği endişesiyle hep Gözde'den uzaklaşmışlardır. Kendisi de bundan çok rahatsız olan Gözde, ailesinin de onu sevmediğini ve ikizi Nazlı'ya daha düşkün olduğunu zanneder ve kahrolur. Kadir ve Gözde, değecek nazarlar ile yaşanacak sürpriz olaylara karşın birbirlerine kavuşabilecek mi? Gönül Dağı'nın yüz doksan yedinci bölümünde izleyeceğiz.