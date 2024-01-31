Google Arka Plan Değiştirme - Google’da Arka Plan Resmi Nasıl Değiştirilir?

Google arka plan değiştirme, Google hizmetlerinde verilen ve kullanıcıların kişisel tercihlerine yönelik sunulan hizmetlerdendir. Google'da Ayarlar kısmında sunulan bu hizmete, Temalar bölümünden erişilmektedir. Arka plan için istediğiniz bir resim, fotoğraf ya da herhangi bir görsel efekt oluşturarak kişisel zevk ve isteklerinize göre bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Bu durumda Google arka plan resmi nasıl değiştirilir, konusunda size önemli bir hizmet sunmaktadır.

Google Arka Plan Değiştirme

Google, 4 Eylül 1998'de Kaliforniya'da Melno Park'ta kurulmuştur. Genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Google, dünya çapında hizmet vermektedir. Asıl amacı internet araması ve çevrimiçi bilgi dağıtımı olan Google'da aynı zamanda internet tabanlı hizmet ve ürünler de geliştirmektedir.

Google 'in kişisel kullanımında ise profil iş takvimi oluşturma, e posta alma, yollama gibi birden fazla kullanım hizmeti bulunmaktadır. Kişisel kullanımda hem zevk için hem de hizmet ettiği işlev için Google arka plan değiştirme hizmeti de sağlamaktadır. Buradaki amaç içeriğini ve profilini esneterek kullanıcıların kendi tercihlerine göre bir kullanım şablonu oluşturmaktır.

Google'da Arka Plan Resmi Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayarda arka planınızı değiştirmek için varsayılan tema, koyu tema, diğer temalar ya da Google Fotoğraflar'a yüklediğiniz fotoğraflar herhangi birini kullanabilirsiniz.

Burada önemli olan nokta, aktarılan adımları doğru uygulamak olacaktır. Ayrıca telefonunuzun ya da bilgisayarınızın işlemcisine göre de adımlar değişmektedir. Telefon ya da bilgisayar işlemcisine göre farklılık gösteren arka plan değiştirme de bu işlemcilerde doğru adımları izlemekle mümkündür. Bu adımları işlemcilere göre sıralayacak olduğumuzda:

Bilgisayar:

Bilgisayarda Gmail'i açınız. Sağ üstte Ayarlar'a tıklayınız. "Tema"nın yanında Tümünü görüntüle'ye tıklayınız. Tema penceresinde, kullanmak istediğiniz temayı seçiniz. Kaydet'e tıklayınız.

Android:

Not: Arka plan teması sadece Android 10 ve üzeri olan android sürümlerinde kullanılabilir.

Android telefon ya da tabletinizde öncelikle Gmail uygulamasını açınız. Sol üstte bulunan Menü'ye tıklayınız. Daha sonra, Ayarlar ve Genel Ayarlar'a tıklayınız. Tema'ya tıklayınız. Tercihinize göre Açık, Koyu ya da Sistem Varsayılan temasını seçiniz.

İPhone ve iPad:

Not: Tema ayarlamada Koyu mod, sadece iOS 13 ve sonraki sürümlerde kullanılabilir.

Eğer iOS 13 ya da üzeri sürümlerden birini kullanıyorsanız tercihinize göre sistem ayarlarından açık ya da koyu temayı seçilebilir. Bu durumda Gmail uygulaması, sistem ayarlarına uyacak şekilde otomatik olarak güncellenmektedir. Yapmanız gereken işlemler: