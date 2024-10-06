Görme engelli öğrenciler, tarihi höyüğü dokunarak keşfetti

İzmir'deki Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, "Bilimin Işığında Aydınlansın Dünyam Projesi" sayesinde çevre, matematik, arkeoloji, kültür ve miras, sağlıklı beslenme, uzay ve bilim temalarını dokunarak öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Necla Ersoy Burhan da öğrencileri için İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde, "TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı" kapsamında desteklenen "Bilimin Işığında Aydınlansın Dünyam Projesi"ni hayata geçirdi. Görme engelli öğrencilerin bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan doğa ve çevre, matematik ve zeka oyunları, arkeoloji, kültür ve miras, sağlıklı beslenme, uzay ve bilim konularına yönelik okul dışı öğrenme deneyimlerinden oluşan projenin etkinlikleri, gruplar halinde gerçekleştiriliyor.Bu kapsamda öğrenciler, alanında uzman eğitimcilerin anlatımı ve rehberliğinde kentteki önemli yerleri ziyaret ediyor. Öğrencilerin son ziyaret adresi Bornova ilçesindeki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü oldu. Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve kazı ekibinden arkeoloji ve bölge tarihi konularında bilgi alan öğrenciler, eğitim için açılan arkeolojik park içinde kazı deneyimi yaşadı. Höyük yerleşkesinde bulunan "Neolitik Köy"de eski çağlardaki yaşamla ilgili fikirler edinen öğrenciler, eski dönemleri yansıtan deri kıyafetleri giydi, 8 bin 500 yıllık buluntulara dokundu. Höyüğü öğrenciler, gruplar halinde ziyaret ediyor.