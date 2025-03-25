Görüntüler Samsun’da kaydedildi: Dost sandı hırsız çıktı!

Olay, 23 Mart'ta İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir internet kafede meydana geldi. İbrahim A., asılı bulunan arkadaşına ait montun cebinden 2 bin 500 lirayı alıp, kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İbrahim A. olduğunu tespit etti.