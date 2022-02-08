Göz göre göre

İstanbul’da, birlikte yaşadığı Ozan Dum tarafından acımasızca katledilen Hasret’in babasının, “Kızımı kaçırdı, hayatından endişe ediyorum” diyerek Dum’dan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı
Dini nikâhla birlikte yaşadığı Ozan Dum tarafından 1.5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde katledilen 5 aylık hamile Hasret Dalkoparan'ın babası Derya Dalkoparan'ın, katliamdan yaklaşık 2 yıl önce karakola gidip, "Kızımı kaçırdı, hayatından endişe ediyorum" diyerek Dum'dan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Hasret'in ise o dönem verdiği ifadede, dini nikâh kıydıklarını ve şikâyetçi olmadığını söylemesi üzerine Ozan Dum hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
ZORLA ARACA BİNDİRDİ
Türkiye'nin kanını donduran olay, İstanbulÜmraniye'de yaşanmıştı. 4 Şubat günü Ozan Dum (21), dini nikâhlı hamile eşi Hasret Dalkoparan'ı (20) silahla vurduktan sonra kolları ve bacaklarını keserek katletti. Dum, tüyler ürperten cinayeti 1.5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde işledi. Ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Cani kocanın 18 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Hasret Dalkoparan'ın babası Derya Dalkoparan'ın 30 Mayıs 2020'de Ozan Dum'dan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Baba, o dönem verdiği ifadede, kızının bahçede çamaşır asarken bir ses duyup dışarı baktığını, gördüğü manzarada Ozan Dum'un kızını zorla araca bindirdiğini gördüğünü anlattı. Baba, Dum'un kızını daha önceden de rahatsız ettiğini söyleyerek "Kızımı kaçırdı, hayatından endişe ediyorum" dedi ve şikâyetçi oldu.
AKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Olayla ilgili 19 Ekim 2020'de ifadesi alınan Hasret Dalkoparan ise kayıp olmadığını, dini nikâh kıydıklarını, başına herhangi bir şey gelmediğini belirterek, kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi. Hasret'in şikâyetçi olmaması üzerine Ozan Dum hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.