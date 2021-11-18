Gözaltına alınan Suriyeli sanatçı Omar Souleyman sığınmacı kampına gönderildi

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alınan 'Halay müziğinin kralı' lakaplı Suriyeli ünlü sanatçı Omar Souleyman savcılıktan serbest serbest bırakılarak Göç İdaresine teslim edildi. Omar Souleyman olarak tanınan Suriyeli ünlü sanatçı Omar Almasikh, Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı.

Hakkında arama kararı olan Souleyman'ın Karaköprü'de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ek

iplerinin Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonla Omar Almasikh yakalandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.



Jandarmadaki işlemlerinin ardında Omar Souleyman hastanede alınan sağlık raporu sonrası adliyeye götürüldü. Adliyede Souleyman'ın dosyası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan Souleyman, daha sonra Harran'daki sığınmacı kampına gönderildi.