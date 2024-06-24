Gözde Ödem Neden Olur? Kornea ve Makula Ödemi Nedenleri Neler, Tehlikeli Mi?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak gözlerde ödem meydana gelebilir. Polen, toz veya belirli gıdalara karşı alerjiler göz ödemine neden olabilir. Bakteriyel, viral veya fungal enfeksiyonlar, darbeler veya yaralanmalar, diyabet, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar ve göz ameliyatları da retina ödemine neden olabilir. Gözde ödem neden olur, kornea ve makula ödemi nedenleri neler ve tehlikeli mi ise sıkça yanıtı aranan sorulardır.

Gözde Ödem Neden Olur?

Kornea ödemi, korneanın (gözün şeffaf ön tabakası) fazla sıvı birikmesi sonucu şişmesi ve kalınlaşmasıdır. Bu durum, görme bozukluklarına ve gözde rahatsızlığa neden olabilir. Bundan dolayı, zamanında müdahale edilebilmesi için muhakkak bir göz doktoruna başvurulması gerekir. Kornea ödeminin nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Katarakt ameliyatından sonra kornea ödemi oluşabilir.

Glokom veya retina cerrahisi gibi diğer göz ameliyatları da ödem riskini artırabilir.

Uygun olmayan veya uzun süreli lens kullanımı korneaya oksijen gitmesini engelleyerek ödem oluşturabilir.

Temizlenmeyen veya uzun süre kullanılan lensler enfeksiyonlara ve dolayısıyla ödem oluşumuna neden olabilir.

Göz bölgesine alınan darbeler veya kesikler korneada ödem oluşturabilir.

Göze temas eden kimyasallar korneada hasar ve ödem yapabilir.

Bakteriyel, viral, fungal veya parazitik enfeksiyonlar korneanın iltihaplanmasına ve ödemine neden olabilir.

Herpes Simplex virüsü kornea enfeksiyonlarına ve ödemine neden olabilir.

Diyabet, kornea hassasiyetini artırarak ödem riskini yükseltebilir.

Kornea endotel hücrelerinin işlev kaybı sonucunda kornea ödemi oluşabilir.

Makula Ödemi Nedir ve Neden Olur?

Makula ödemi, retinanın merkezi kısmı olan makulada sıvı birikmesi sonucu oluşan şişliktir. Makula, keskin ve merkezi görmeden sorumlu olan retina bölgesidir, bu yüzden makula ödemi görme bozukluklarına yol açabilir. Bu durum, bulanık görme, merkezi görmede bozukluklar ve renk algısında değişiklikler gibi belirtilere neden olur. Makula ödeminin başlıca nedenleri arasında ise şunlar bulunur: