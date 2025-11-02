GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 2025-2026 DV Lottery Green Card başvuruları son durum ne, ne zaman başlayacak ve şartları neler?

KİMLER GREEN CARD ALABİLİR?

Green Card almak isteyenlerin bazı şartları karşılaması gerekir. Öncelikle başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ayrıca Green Card, en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise mezunu olmayan adaylar ise son 5 yıl içinde eğitim veya uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl kesintisiz çalışmış olmalıdır.

Green Card başvurusu için İngilizce bilme şartı aranmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edildiği takdirde kişi Green Card sahibi olabilir. Evli çiftler de birlikte başvuru yapabilir; bu sayede her iki eşin de Green Card kazanma şansı artar.