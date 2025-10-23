GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI? DV Lottery 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturum ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler, 'Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?' sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan başvuruların bu yıl da aynı tarihler arasında alınması bekleniyor. Peki, 2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman, nereden başvurulur?
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Her yıl Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Green Card başvuruları, bu yıl henüz başlamadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, 2026 dönemi için başvuruların en geç Ekim ayının üçüncü haftasında açılması bekleniyor. Başvuru tarihleri kesinleştiğinde, duyurular ABD Göçmenlik Bürosu'nun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
GREEN CARD NEDİR?
Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card, ABD Kongresi tarafından yürürlüğe konulan Çeşitlilik Göçmenlik Programı kapsamında verilmektedir. Program, Amerika'ya göç oranı düşük olan ülkelerden gelen başvuru sahiplerine her yıl yaklaşık 55.000 göçmen vizesi kazanma şansı sunar. Çekilişi kazanan kişiler, vize alabilmek için belirlenen eğitim, iş ve diğer şartları yerine getirmek zorundadır.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Green Card çekilişine katılmak isteyenlerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Lise mezunu olmayan adayların ise son beş yıl içinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olması şart.
Başvuranların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Mal varlığı, maddi birikim veya İngilizce dil bilgisi gibi ek koşullar aranmaz.
Evli adaylar, başvurularında eşlerini ve 21 yaş altındaki çocuklarını da ekleyebilir; bu kişiler de Green Card hakkından yararlanabilir.
Başvuruda kullanılacak fotoğrafın güncel olması önemlidir. Başvuru tamamlandıktan sonra verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalıdır.