GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI? DV Lottery 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card, ABD Kongresi tarafından yürürlüğe konulan Çeşitlilik Göçmenlik Programı kapsamında verilmektedir. Program, Amerika'ya göç oranı düşük olan ülkelerden gelen başvuru sahiplerine her yıl yaklaşık 55.000 göçmen vizesi kazanma şansı sunar. Çekilişi kazanan kişiler, vize alabilmek için belirlenen eğitim, iş ve diğer şartları yerine getirmek zorundadır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card çekilişine katılmak isteyenlerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Lise mezunu olmayan adayların ise son beş yıl içinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olması şart.

Başvuranların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Mal varlığı, maddi birikim veya İngilizce dil bilgisi gibi ek koşullar aranmaz.