GREEN CARD BAŞVURULARI SON DURUM: Green Card başvuruları ne zaman alınacak, şartları neler?

Ekim ayında başlaması planlanan Green Card başvuruları, Aralık ayına ulaşılmasına rağmen henüz açılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaşanan ilk gecikmeyi hükümetin kapanmasına bağlamıştı; ancak hükümetin yeniden çalışmaya başlamasının üzerinden haftalar geçmesine karşın başvuru sisteminin hâlâ aktif hâle getirilmemesi yeni tartışmaları gündeme taşıyor. Şimdi gözler, Green Card sürecinin hangi tarihte resmen başlayacağına çevrilmiş durumda. İşte konuyla ilişkin merak edilen detaylar...
GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2026 yılı Green Card başvurularında 1 dolarlık kayıt ücretinin alınacağı daha önce açıklanmıştı. Son günlerde ise başvurularda pasaport zorunluluğunun yeniden getirileceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bu konuda yöneltilen soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu açıklamada bulundu: Pasaport şartına dair sorulara açıklık getirmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuru tarihleri konusunda da kesin bir bilgi paylaşmadı. Sözcü, yalnızca şu ifadelerle yetindi:
"DV-2027 kayıt dönemine ve diğer bilgilere ilişkin duyurular, hazır olduğunda travel.state.gov üzerinden yayımlanacaktır."
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişine katılmak için başvurular, DV Lottery sistemine tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için herhangi bir aracıya ya da kuruma ihtiyaç yoktur. Adaylar, DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden (dvprogram.state.gov) başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayabilir. Başvuru yapanların, formdaki tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve talimatlara uygun şekilde girmesi büyük önem taşır.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.