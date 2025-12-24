Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE PUAN DURUMU: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:31

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE PUAN DURUMU: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, Avrupa arenasındaki kaderini belirleyecek dev maçta İspanyol devi Atletico Madrid’i konuk ediyor. RAMS Park’ta oynanacak olan bu dev kapışma, sarı-kırmızılıların tur atlama yolundaki en kritik virajı olarak görülüyor. Futbolseverler şimdiden "Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda" sorularına yanıt arıyor. İşte Diego Simeone ve Okan Buruk’un taktik savaşına sahne olacak maçın saati, yayın kanalı ve detayları!

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE PUAN DURUMU: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?
  • ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dozajı artıyor. Lig aşamasının en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Galatasaray - Atletico Madrid mücadelesi için geri sayım başladı. İç sahadaki baskın futboluyla ve taraftarının desteğiyle Atletico Madrid'i puansız göndermeyi hedefliyor. Atletico karşısında Galatasaray'ın en büyük kozları ise yine gol silahları olacak. İşte, maça dair merak edilenler:

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından belirlenen takvime göre, İstanbul'da oynanacak bu dev maçın programı şu şekilde:

Detay Bilgi
Maç Galatasaray - Atletico Madrid
Tarih 21 Ocak 2026 Çarşamba
Saat 20.45
Stadyum RAMS Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ Mİ?)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin önceki maçları TRT 1 ekranlarından yayımlandı. Bu karşılaşmanın da TRT ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray - 23.00

Temsilcimiz çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 3 yenilgi alarak 9 puan aldı ve 18. sırada yer alıyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE PUAN DURUMU: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz