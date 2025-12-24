GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE PUAN DURUMU: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dozajı artıyor. Lig aşamasının en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Galatasaray - Atletico Madrid mücadelesi için geri sayım başladı. İç sahadaki baskın futboluyla ve taraftarının desteğiyle Atletico Madrid'i puansız göndermeyi hedefliyor. Atletico karşısında Galatasaray'ın en büyük kozları ise yine gol silahları olacak. İşte, maça dair merak edilenler: