2023 GSS PRİMİ ne kadar oldu, kaç TL? GSS Genel Sağlık Sigortası primi hesaplama ekranı!

Asgari ücret zammının etkilediği GSS primi için araştırmalar hız kazandı. Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3'ü tutarında olur ve böylelikle zamdan bu ücret de etkilenmektedir. 2022 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 195 TL olmuştu. Kişiler "Asgari ücret zammı ile 2023 GSS primi ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 GSS primi hesaplama ekranı ve tüm detaylar...