Haberler Yaşam Haberleri 2023 GSS PRİMİ ne kadar oldu, kaç TL? GSS Genel Sağlık Sigortası primi hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:53 Son Güncelleme: 22.12.2022 11:53

2023 GSS PRİMİ ne kadar oldu, kaç TL? GSS Genel Sağlık Sigortası primi hesaplama ekranı!

Yılın son günlerinde gelecek seneye ilişkin asgari ücret zammı ile beraber GSS primi de artış yaşayacak. Bu ödenekle ilgili olarak "GSS primi ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan bu primler de asgari ücrete uygulanacak zamla birlikte yükselmiş olacak. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ile GSS primi ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

2023 GSS PRİMİ ne kadar oldu, kaç TL? GSS Genel Sağlık Sigortası primi hesaplama ekranı!

Asgari ücret zammının etkilediği GSS primi için araştırmalar hız kazandı. Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3'ü tutarında olur ve böylelikle zamdan bu ücret de etkilenmektedir. 2022 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 195 TL olmuştu. Kişiler "Asgari ücret zammı ile 2023 GSS primi ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 GSS primi hesaplama ekranı ve tüm detaylar...

GSS PRİMİ NE KADAR, KAÇ TL?

Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3'ü tutarındadır. Bu nedenle 2022 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 195 TL olmuştu.

Henüz 2023 yılına ilişkin zam oranı belli olmadığından yeni prim tutarı bilinmiyor. Asgari ücret toplantısı ardından yeni rakamla birlikte GSS primi hesaplama işlemleri yapılacak.

GSS NEDİR?

Ülke genelinde herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir.

Genel Sağlık Sigortası vatandaşların ekonomik durumuna ve sigorta durumuna bakılmaksızın sağlanır. Herkes 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu olarak GSS kapsamına geçti.

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) GELİR TESTİ KAPSAMINDADIR?

Genel Sağlık Sigortası için gelir testi yapılıyor. Gelir testinde ilk bakılan şart sosyal güvencesi olup olmadığı. Bunu belirledikten sonra prim ödeyip ödemeyeceğini karara bağlayan testtir. Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren Türk Vatandaşları için gelir tespiti yapılmaktadır.

Başvuru yapan kişinin, aynı ev içinde yaşayan eşi, bekar çocuğu ile anne ve babası GSS gelir tespiti kapsamına alınmamaktadır.

Asgari ücret 2023 yeni GSS primi üzerinde etkili olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.

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2023 GSS PRİMİ ne kadar oldu, kaç TL? GSS Genel Sağlık Sigortası primi hesaplama ekranı!
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