GTA, tüm zamanların en sevilen online oyunlarından biridir. Grand Theft Auto (GTA)'nın yeni sürümünü merakla bekleyen oyun severler ortaya atılan her iddia üzerinde özenle duruyor. Serinin son sürümü olan GTA 5 2013 yılında oyun severler ile buluşmuştu. GTA 6 ne zaman çıkacak? Grand Theft Auto 6 (GTA 6) PC çıkış tarihi belli oldu mu sorularına yanıt arayan oyun severler için tüm merak edilenler haberin devamında paylaşıldı.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA günümüzde en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Her seri oyun severler tarafından yakından takip ediliyor. Serinin sonuncusu olan GTA 6 da oldukça merakla beklenenler arasında yer alıyor. Oyunu takip eden birçok kişi olduğu için her geçen gün çıkışı hakkında birçok haber yayınlanıyor. Bu bilgilerin birçoğu da teoriden ibaret. Ancak GTA 6'nın aktif geliştirme süreci hakkında verimli bir çalışma yapıldığı oyun yöneticileri tarafından ifade ediliyor. Tahminlere göre ise GTA'nın 31 Mart 2024 senesinde çalışmaların sona ereceği düşünülüyor. Bu da 2024 yıl içerisinde oyunun çıkabileceğini göstermektedir.

GTA 6 Yenilikleri Neler?

GTA 6 oyunu ile birlikte gelecek olan yenilikler oyun severlerin oldukça merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. Serinin hayranları için oyun tasarımcıları tarafından önemli yenilikler sunuluyor. Bu yeniliklerin de kapsamlı olarak listesi yapılmış durumdadır. Bu konuda sızdırılan birtakım bilgilere göre oyunda kadın ana karakterin de olacağı şekilde bilgiler sunuluyor. Yeniliklerden bir diğeri de oyuncuların silahlarını sırtlarında taşıyabilecek olmalarıdır. Kişi başına oyuncular tüfek ve iki tabanca alma şansı elde edebilecekler. Bunun yanında oyunda çok çeşitli ve yeni animasyonlara da yer verilecek. Uzanmak ve ata binmek gibi çeşitli yenilikler oyunda tüm oyun severleri heyecanlandıran yenilikler arasında görülüyor.