Güçleri, engelli müzisyene yetti

Tekirdağ Şarköy'de engelli müzisyen Emircan Oldu, deniz kıyısındaki Atatürk Parkı'nda şarkı söylerken zabıtalar tarafından müdahale edilip tartaklandı. Ekipmanları alınmak istendi, polis olaya müdahale ederek tarafları karakola götürdü. Emircan, İstanbul'da koro yönettiğini ve burada müzik yaparak özellikle emekli vatandaşlara keyifli vakit sağladığını söyledi. Annesi Gülizar Oldu, oğlunun iskeleden uzaklaşıp Atatürk Parkı'nda şarkı söylediğini, yine zabıtalar tarafından engellendiğini belirtti. Vatandaşlar da Emircan'a destek vererek genç müzisyenin engellenmesine tepki gösterdi. Onlarca kişi, müziğin insanların eğlenmesi ve moral bulması için önemli olduğunu vurguladı ve zabıta müdahalesinin haksız olduğunu ifade etti. Olay, sanata ve engelli bireylere yönelik saygısızlık olarak değerlendirildi.