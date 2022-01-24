Haberler Yaşam Haberleri Guinness rekortmeni doktordan 1000’inci Parkinson ameliyatı
Giriş Tarihi: 25.1.2022

Guinness rekortmeni doktordan 1000’inci Parkinson ameliyatı

Guinness rekortmeni doktordan 1000’inci Parkinson ameliyatı
MEDIPOL Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye'de tıpta tedavi alanında ilk Guinness Dünya Rekoru'nu kıran Doç. Dr. Ali Zırh, dün Medipol Mega Hastanesi'nde 1000'inci Parkinson ameliyatını gerçekleştirdi. Zırh, "Bugünün özelliği 1000'inci beyin pili takılması ameliyatı olması. Pil yaklaşık 3-3.5 saatlik bir işlemle takılıyor. Beyin pili ameliyatını hastalarımız uyanık haldeyken gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonu hastalarla konuşarak, karşılıklı sohbet ederek, yardımlaşarak yapıyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kamu çalışanlarına idari izin
SON DAKİKA! Usta oyuncudan acı haber! Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! Ayberk Pekcan kimdir, neden öldü?
Son dakika: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! O tarihe kadar durduruldu
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
Son dakika: Ukrayna krizinde durum ciddileşiyor! ABD teyakkuza geçti
Son dakika: İstanbul kara teslim! AK Partili belediyelerden peş peşe açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Guinness rekortmeni doktordan 1000’inci Parkinson ameliyatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA