Guinness rekortmeni doktordan 1000’inci Parkinson ameliyatı

MEDIPOL Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye'de tıpta tedavi alanında ilk Guinness Dünya Rekoru'nu kıran Doç. Dr. Ali Zırh, dün Medipol Mega Hastanesi'nde 1000'inci Parkinson ameliyatını gerçekleştirdi. Zırh, "Bugünün özelliği 1000'inci beyin pili takılması ameliyatı olması. Pil yaklaşık 3-3.5 saatlik bir işlemle takılıyor. Beyin pili ameliyatını hastalarımız uyanık haldeyken gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonu hastalarla konuşarak, karşılıklı sohbet ederek, yardımlaşarak yapıyoruz" dedi.