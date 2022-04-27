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Giriş Tarihi: 27.4.2022 11:06

Gülen Pamukçu cinayetine indirimsiz müebbet

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Gülen Pamukçu cinayetine indirimsiz müebbet

22 Temmuz 2019 tarihinde saat 05.00 sıralarında Sultançiftliği'nde bıçaklı yaralama olayının bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitmiş, yerde kan gölü içinde yattığı görülen Gülen Pamukçu kurtarılamamıştı. Pamukçu’nun katil zanlısı olan eski nişanlısı Ali Ulupınar, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Ali Ulupınar için karar duruşması yapıldı.

Jandarma görevlileri, Ulupınar'ı cezaevinden İstanbul Adliyesine getirdi. Sanık avukatı ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ali Ulupınar son savunmasında, "Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu. Ben de yaralandım. Kendimi koruma gayesiyle hareket ettim" diyerek, tahliyesini istedi.

ÖNCESİNDE KORUNMA KARARI ALDIRMIŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise ölen Gülen Pamukçu'nun öncesinde sanıktan korunma kararı aldırdığını belirterek, deliller doğrultusunda sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan Ali Ulupınar'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararda olayın vahameti, oluş şekli, beyanlar ve tutanaklar gözetilerek, sanığın cezasında indirim yapılmadı.

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Gülen Pamukçu cinayetine indirimsiz müebbet
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