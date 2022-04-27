Gülen Pamukçu cinayetine indirimsiz müebbet

Jandarma görevlileri, Ulupınar'ı cezaevinden İstanbul Adliyesine getirdi. Sanık avukatı ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ali Ulupınar son savunmasında, "Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu. Ben de yaralandım. Kendimi koruma gayesiyle hareket ettim" diyerek, tahliyesini istedi.