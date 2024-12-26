Gülhane’nin 126. kuruluş yıl dönümünde Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın Anıtkabir’i ziyaret etti

Gülhane'nin 126. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve beraberindeki Gülhane heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

Rektör Aydın tören öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Sultan II. Abdülhamit'in 30 Aralık 1898'de açtığı, yetiştirdiği bilim insanlarıyla Balkan, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve terörle mücadelemizde Mehmetçiğimize ve Aziz Milletimize hizmet sunan; Türk tıbbına yön veren ve kuram geliştiren misyonun son halkası 126 yıllık şerefli geçmişi olan Gülhane, Türk Milletinin milli hafızası, marka değeri ve gurur kaynağıdır. Gülhane misyonunu Sağlık Bilimleri Üniversitemizin imkânları ve hizmet kalitesiyle daha ileriye taşıdık, taşıyoruz.



Bu vesileyle bugüne gelmemizde emeği geçen tüm Gülhanelilere saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde gerçekleşen törenin ardından Rektör Aydın, beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Aydın, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:



"Büyük Atatürk,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, Gülhane'nin 126. kuruluş yıldönümünde, aziz hatıranızın huzurunda bulunmanın derin gururu ve heyecanını yaşıyoruz.