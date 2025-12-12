Güllü cinayetinde yeni gelişme: Cinayet itirafı geldi!

Son dakika haberi: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinde düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Güllü'nün ölümünde aynı evde bulunan ve Tuğyan Ülkem Gülter'le birlikte yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alınan Sultan Nur Ulu, Güllü'nün düşmediğini ve kızı tarafından bilinçli bir şekilde itildiğini itiraf etti. Gülter'in avukatı ise davadan çekildiğini duyurdu.
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek yaşamını yitirmişti.
TÜBİTAK SES KAYITLARINI ÇÖZDÜ
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, önceki gün valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, TÜBİTAK'ın olay gününe ait ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıkmıştı.
'DOĞAL DÜŞME DEĞİL'
Ankara'dan gelen fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar ve 3 boyutlu modelleme ekiplerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile açıklanamayacağı, "itme veya fiziksel baskı ile düşürülme" ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı. Raporda, Güllü'nün düştüğü yön, beden açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir kayma ya da tökezlemeyle uyuşmadığı, fiziksel parametrelerin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğu kaydedildi. 3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde harici müdahale izi bilimsel olarak desteklendi.
GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI
Soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı. Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi. Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.
PLANLI CİNAYET
Bilirkişi raporu, önceki gün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınmasının da zeminini oluşturdu. TÜBİTAK'ın olay günü kaydedilen güvenlik kamerası kaydındaki sesler üzerinde yaptığı analizde Güllü'nün kızının "Seni atacağım şimdi", "Hadi görüşürüz bay bay" dediğinin belirlenmesi de Güllü'nün planlı bir cinayete kurban gittiği ihtimalini güçlendirmişti.
Bu somut bulgular ışığında düğmeye basan savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakkında teknik takip kararı almış ve uzun süre takip edilen ikili önceki gün yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı.