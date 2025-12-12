Güllü cinayetinde yeni gelişme: Cinayet itirafı geldi!

'DOĞAL DÜŞME DEĞİL'

Ankara'dan gelen fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar ve 3 boyutlu modelleme ekiplerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile açıklanamayacağı, "itme veya fiziksel baskı ile düşürülme" ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı. Raporda, Güllü'nün düştüğü yön, beden açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir kayma ya da tökezlemeyle uyuşmadığı, fiziksel parametrelerin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğu kaydedildi. 3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde harici müdahale izi bilimsel olarak desteklendi.