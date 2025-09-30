Güllü geçen hafta da düşmüş: Polise verdiği ifadede böyle söylemiş!

Şarkıcı Güllü'nün ölümünde her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor… 6, kattan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün bir hafta önce evinin aynı yerinde yine kayarak yere düştüğü öğrenildi.
Şarkıcının bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu belirtildi. Güllü, burada polise verdiği ifadede ise yerlerin kaygan olmasından dolayı yere düştüğünü söyledi.
Öte yandan olay gecesi evde Güllü, kızı ve arkadaşı dışında farklı bir kişinin olduğu yönünde bir bulguya rastlanamadı. Güllü'nün ön otopsi raporunda da 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.
Olay anında İstanbul'da olduğu belirlenen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in polise verdiği ifadesine ulaşıldı. Olayı, gece uyurken kendisini cep telefonuyla arayan ablası Tuyan Ülkem'den öğrendiğini söyleyen Gülter, ifadesinde, "Ablam Tuyan, beni aradı ve telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü, ambulanslar burada.
Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen bir yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim.
Görüntüleri izlediğimde, annem, 'Hazır mıyız hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor.
O sırada ablam 'Ay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır.
Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolünde etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum.
Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur, yere düşer. Annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem, sevgi dolu bir insandır. Kimse ile kötü değildir" dediği öğrenildi...