Güllü geçen hafta da düşmüş: Polise verdiği ifadede böyle söylemiş!

Öte yandan olay gecesi evde Güllü, kızı ve arkadaşı dışında farklı bir kişinin olduğu yönünde bir bulguya rastlanamadı. Güllü'nün ön otopsi raporunda da 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.