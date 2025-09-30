Güllü’nün dostu Kobra Murat’tan şok iddia: Kuliste onu dövüyordu! Cenazede görünce korktum!

Sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından birçok iddia ortaya atıldı. Güllü'nün 20 yıllık dostu Kobra Murat da çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir yayına katılan Kobra Murat, Güllü'nün asistanını Deniz'in sanatçıya şiddet uyguladığını anlattı.
Kobra Murat, "Bir gün kulise gittim Güllü'ye sarılmak istedim o Deniz denen şahıs beni omuzumdan itti. Güllü'yü de dövüyormuş, Ferdi biliyor.
Cenazede Güllü'nün asistanını görünce korktuğunu da ifade eden Kobra Murat, "Cenazede gördüm. Asistanıma dedim ki bu dedim kadın bana burada da bir şey yaparsa ben kendimi nasıl tutacağım dedim.
Çekine çekine böyle köşede ağlaya ağlaya 'Küçük Emrah' gibi ben sadece arkadaşıma görevimi yaptım" dedi.