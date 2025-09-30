Haberler Yaşam Haberleri Güllü’nün dostu Kobra Murat’tan şok iddia: Kuliste onu dövüyordu! Cenazede görünce korktum!
Giriş Tarihi: 30.9.2025 11:46 Son Güncelleme: 30.9.2025 12:00

Güllü’nün dostu Kobra Murat’tan şok iddia: Kuliste onu dövüyordu! Cenazede görünce korktum!

Ünlü sanatçı Güllü, esrarengiz bir şekilde evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün 20 yıllık dostu olduğunu belirten Kobra Murat’tan ise çarpıcı açıklamalar geldi. Kobra Murat, Güllü’nün asistanı Deniz’in, sanatçıya şiddet uyguladığını iddia etti: Kuliste onu dövüyordu! Cenazede görünce korktum!

Güllü’nün dostu Kobra Murat’tan şok iddia: Kuliste onu dövüyordu! Cenazede görünce korktum!

Sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından birçok iddia ortaya atıldı. Güllü'nün 20 yıllık dostu Kobra Murat da çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir yayına katılan Kobra Murat, Güllü'nün asistanını Deniz'in sanatçıya şiddet uyguladığını anlattı.

Kobra Murat, "Bir gün kulise gittim Güllü'ye sarılmak istedim o Deniz denen şahıs beni omuzumdan itti. Güllü'yü de dövüyormuş, Ferdi biliyor.

Güllü'yü dövüyormuş kuliste. Benim üstüme de yürüdü kafa atacaktı bana neredeyse" ifadelerini kullandı.

Cenazede Güllü'nün asistanını görünce korktuğunu da ifade eden Kobra Murat, "Cenazede gördüm. Asistanıma dedim ki bu dedim kadın bana burada da bir şey yaparsa ben kendimi nasıl tutacağım dedim.



Çekine çekine böyle köşede ağlaya ağlaya 'Küçük Emrah' gibi ben sadece arkadaşıma görevimi yaptım" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güllü’nün dostu Kobra Murat’tan şok iddia: Kuliste onu dövüyordu! Cenazede görünce korktum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz