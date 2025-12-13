Güllü'nün eski patronu konuştu! Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şoke eden "kiralık katil" iddiası

"BEN BU OLAYIN CİNAYET OLDUĞUNU DİLE GETİRDİM"

Yaşanan gelişmelerin ardından sanatçı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ferdi Aydın açıklamasında "Biz, Güllü ablanın öldüğünü duyduk. Eşim 'Güllü abla ölmüş' dedi. Biz hazırlık yapmaya başladık, cenazeye gidecektik. Yolda giderken Güllü ablanın bana söylediği sözler aklıma geldi. 'Bana bir şey olursa, oğlumdan ve kızımdan bilin' sözleri. Bunlar katil, 'katillerle aynı safta namaz kılmayacağız' dedim geri döndük. Daha sonra ben bu olayın cinayet olduğunu medya aracılığıyla dile getirdim. Ben hala yine ısrarla söylüyorum ki Tuğyan ve Sultan bu işin içerisinde. Çiğdem, Tuğberk bey ve Tuğberk beyin nişanlısı hepsi bu işin içindedir. Burada en az 10 kişi bu işin içindedir bu işi planlamıştır. Hepsini şiddetle kınıyoruz ve hepsinin ceza almasını istiyoruz" dedi.