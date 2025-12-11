Güllü’nün kızının gözaltına alınmadan önce attığı mesajlar ortaya çıktı: “Valizlerimi alıp…”

Şarkıcı 'Güllü' mahlaslı Gül Tut, Yalova'daki ikametinde terastan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Şüpheli ölümün üzerine yapılan incelemelerde çelişkili ifadeleri ve tavırları ve ortaya çıkan, kan donduran mesajları ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, okların hedefi oldu.
HER DETAY ŞAŞKINLIK YARATTI
Güllü'nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, ortaya çıkan her detay, şaşkına çevirdi. Öyle ki Güllü'nün hayatını kaybettiği evde yapılan incelemelerde odadaki parkelerin kısa süre önce cilalandığı ve oldukça kaygan bir zemin oluşturduğu belirlendi. Ekipler, kaymamak için tutunarak odada inceleme yaptığı iddia edildi. Tutanaklara geçen bilgilere göre, sanatçının kısa süre önce evinde bakım ve onarım yaptırdığı, parkelerin cilalandığı ve dairenin giriş kapısına şifreli kilit takıldığı öğrenildi.
OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI: BEYİN KANAMASI VE ÇOK SAYIDA KIRIK…
Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporu, Güllü'nün ölümüyle ilgili ipuçları da verdi. Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü'nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi. Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.
KANINDA YÜKSEK MİKTARDA ALKOLE RASTLANDI
Toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındığı belirtilen otopsinin laboratuvar incelemelerinde, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir.
Biyolojik incelemede, alınan anal ve vajinal sürüntü örneklerinde sperm hücresi görülmemiş olup, sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.
"TUĞYAN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ" İDDİASI
Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın sevilen şarkıcının ölümüyle ilgili harekete geçti. Savcılığa Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in aile dostuna "Annemi öldürdüm" mesajı attığını söyledi.
BAKICININ OĞLUNDAN ŞOK SUÇLAMA: ANNEMİ ÖLDÜR DAİRE VEREYİM
Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız'ın iddiaları ise dikkat çekti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine ev teklifinde bulunduğunu söyledi.
"ANNEM OYNAYARAK CAMIN ORAYA GEÇTİ…"
Tuyan Ülkem Gülter, ifadesinde annesinin her gün sıkça alkol içtiğini söyledi. Olay günü Sultan ile odalarına geçtiklerini, annesinin ise salonda olduğunu belirten Gülter, "Benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Odada Sultan ile benim yatağıma oturdu. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde Roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile birlikte ayakta oynuyorduk.
Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti o da oynamaya başladı. Hatta Sultan'ın elinden tuttu Roman havası oynatmaya çalıştı. Ben anneme 'Anne Sultan Roman havası oynamayı bilmez' diye güldüm, Benimle de oynadı, hatta sarıldık. Bu arada söz konusu cama arkam dönük haldeydim. Annem, oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum. Birden arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum, sonra anne diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım, annemi kaldırmaya çalıştım gibi hatırlıyorum. O kadar şoktaydım ki her şeyi hatırlamıyorum. Sanırım Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Polisi, ambulansı kim aradı hatırlamıyorum. Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim, arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum" dedi.
KORKUNÇ CİNAYET SES KAYDINDA: ATACAĞIM SENİ ŞİMDİ…
SABAH, Güllü'nün şüpheli ölüm dosyasıyla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı. Öyle ki Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı. İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.
KAÇACAKKEN GÖZALTINA ALINDILAR
Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, Büyükçekmece'deki Ertürkler Caddesi Akdil Sokak Dolunay Sitesi'nden önceki akşam 21.45'te valizlerle çıktı. İkili, valizleri otomobilin bagajına yükledikleri sırada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden Fransa'ya kaçmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını açıkladı.
Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporları, ses kayıtları ve teknik takip bulgularında olayın "tasarlayarak kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesine olanak sağlayan kuvvetli ve somut deliller elde edildiği, dosyada gizli tanık bulunmadığı, soruşturmanın tamamen somut deliller üzerine kurulduğu ifade edildi. Şüpheliler Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
ARKADAŞ EVİNDE KALDILAR
SABAH, yurtdışına kaçmaya çalışan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce hazırladıkları valizlerle binadan çıkış anlarına ilişkin kamera kayıtlarına ulaştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Gülter ve Ulu ile ev sahibi genç kızın ellerinde bavulla binadan ayrıldıkları görüldü. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu'nun birkaç hafta önce Büyükçekmece'deki binaya geldiği ve burada ikamet eden arkadaşlarının yanında kaldıkları belirtildi.
ANNESİNE SON SÖZÜ 'BAY BAY' OLDU
Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.
"YAKALANMADAN ÖNCEKİ WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI"
Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun yurtdışına değil valizlerini toplayarak Yalova'ya gitmek istedikleri iddia edildi. Konuyla ilgili Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınmadan saatler önce Güllü'nün eski asistanı Çiğdem E.'ye attığı mesaj ortaya çıktı.
Tuğyan Ülkem Gülter'in Whatsapp üzerinden attığı mesajda, "Abla valizlerimi alıp geri Yalova'ya döneceğim" dediği görüldü. İstanbul Büyükçekmece'de kaldıkları evin sahibi olan T.Y.'nin de Çiğdem D.E.'ye mesaj attığı öğrenildi. T.Y.'nin mesajında ise, "Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık'a dönecekmiş. Ben en azından bu hafta bende kal şu raporlar çıksın dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun" ve "Çocuklar şimdi çıktı haber vereyim" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.
Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun avukatı Rahmi Çelik yaptığı açıklamada, "Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek paraları yoktu" dedi.