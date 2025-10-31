Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter mi öldürdü? Patrondan korkunç iddia!

TUĞYAN'DAN BOMBA İTİRAF: BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM ABLA

Telefonun kapalı olmamasına rağmen kapalıymış gibi davranması nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Dülder, "Ben olayı bildiğim için çok fazla üsteleyemedim, korktum. Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'ların evine geçtiğimizde ben Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın' diye sordum, burada kast ettiğim bana attığı medyaya da yansıyan mesajlardı, Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi, bunun üzerine ben hiçbir şey söyleyemedim" dedi.