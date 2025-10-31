Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter mi öldürdü? Patrondan korkunç iddia!

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Cinayetle ilgili dikkat çeken bir iddia, kamuoyunda büyük ses getirdi. İddiaya göre, Güllü'nün ölümünde kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in adı geçiyor. Patronun ortaya attığı bu iddia, olayın perde arkasına dair yeni soruları gündeme taşıdı. İşte, olaya dair son gelişmeler...
26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade vermişti. Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak göstermişti. Ferdi Aydın'ın şok iddiasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeniden ifadesi alındı. Kendisine soruşturma dosyasındaki whatsapp mesajları da sorulan Tuğyan Ülkem Gülter, "O mesajlar bana ait kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum" savunmasında bulundu.
İfadesinde çok çarpıcı anlatımlarda bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, Tuğyan'ın annesiyle sevgilisi Kervan yüzünden sürekli gerilim yaşadığını, annesiyle olan mesajları sildiğini ve olayın ardından kendisini, "Beni kim yakarsa ben de onu yakarım" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi. Güllü'nün düşmesinin bir kaza olmadığını öne süren Dülger, Güllü'nün Tuğyan tarafından itildiğini söyledi. Sanatçının patronu Ferdi Aydın da Güllü'nün olaydan önce kızından korktuğunu ve "Ben ölürsem kızım yapmıştır" dediğini belirtti. Ayrıca, Güllü'nün oğlu Emre'nin olay sonrası kasadaki altınları alarak evi topladığını iddia etti.
Telefonun kapalı olmamasına rağmen kapalıymış gibi davranması nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Dülder, "Ben olayı bildiğim için çok fazla üsteleyemedim, korktum. Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'ların evine geçtiğimizde ben Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın' diye sordum, burada kast ettiğim bana attığı medyaya da yansıyan mesajlardı, Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi, bunun üzerine ben hiçbir şey söyleyemedim" dedi.
Güllü'nün cinayete kurban gittiğini ifade eden Güllünün patronu Ferdi Aydın ise savcılığa verdiği ifadede, "Güllü abla yaklaşık 1 ay önce kızının bana yasaklı madde kullandığını söylemişti, kızının torununa şiddet uyguladığını, kızının sevgilisi olan çocuğun evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu, silah kaçakçılığı yaptığını söyledi, kızının onu öldürmesinden çok korkuyordu, bana 'sen benim oğlumsun eğer ben ölürsem kızım yapmıştır' demişti," ifadelerini kullandı.
