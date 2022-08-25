Haberler Yaşam Haberleri Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen'den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Giriş Tarihi: 25.8.2022 09:37

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen'den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Şarkıcı Gülşen konser verdiği sırada kullandığı sözler ve tavırlar karşısında büyük tepki çekti. İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği kırıcı sözlerden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen Çolakoğlu'na soruşturma başlatıldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı resen soruşturma başlatıldı. Peki; Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? İşte Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili tepki çeken o sözleri…

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Dekolte kıyafetleri, şaşırtıcı tavırları ve sergilediği hareketler nedeniyle bir süredir magazin gündeminde yer alan şarkıcı Gülşen bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz Nisan ayında verdiği konserde İmam Hatiplilere yönelik göstermiş olduğu akılalmaz sözlerin ardından sosyal medya yıkıldı. Kullanıcılar "Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi?" sorusunun yanıtı için ilgili videoları izlerken Gülşen'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Gülşen'in gülerek kurduğu sözlere ise seyircilerin alkış tuttuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları akıl ve çağ-dışı yaklaşıma tepki gösterdi.

BAŞSAVCILIK'TAN SKANDAL SÖZLERE JET SORUŞTURMA

Şarkıcı Gülşen hakkında sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan açılan soruşturma kapsamında kolluk görevlilerine Gülşen'in mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi.

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı.

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Soruşturma, Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan açıldı. Kolluk görevlilerine Gülşen'in mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi.

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Konserlerinde LGBT bayrağı açıp "beğenmeyen gitsin" diyen Gülşen'in, "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri tepki toplamıştı.

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI: TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATIYORUZ

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Gülşen'in ortaya çıkan skandal sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İmam Hatip'lilere yönelik skandal sözleri sebebiyle Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı | Video

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Abdullah Ceylan, "ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

KONSERİNDE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI

Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı.

Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

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Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen'den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor
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