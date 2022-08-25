Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Dekolte kıyafetleri, şaşırtıcı tavırları ve sergilediği hareketler nedeniyle bir süredir magazin gündeminde yer alan şarkıcı Gülşen bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz Nisan ayında verdiği konserde İmam Hatiplilere yönelik göstermiş olduğu akılalmaz sözlerin ardından sosyal medya yıkıldı. Kullanıcılar "Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi?" sorusunun yanıtı için ilgili videoları izlerken Gülşen'e tepkiler çığ gibi büyüyor.
Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.
Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video
Gülşen'in gülerek kurduğu sözlere ise seyircilerin alkış tuttuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları akıl ve çağ-dışı yaklaşıma tepki gösterdi.
BAŞSAVCILIK'TAN SKANDAL SÖZLERE JET SORUŞTURMA
Şarkıcı Gülşen hakkında sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan açılan soruşturma kapsamında kolluk görevlilerine Gülşen'in mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı.
Soruşturma, Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan açıldı. Kolluk görevlilerine Gülşen'in mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi.
Konserlerinde LGBT bayrağı açıp "beğenmeyen gitsin" diyen Gülşen'in, "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri tepki toplamıştı.
ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI: TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATIYORUZ
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Gülşen'in ortaya çıkan skandal sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." dedi.
Abdullah Ceylan, "ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.