Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi? Şarkıcı Gülşen’den skandal sözler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Dekolte kıyafetleri, şaşırtıcı tavırları ve sergilediği hareketler nedeniyle bir süredir magazin gündeminde yer alan şarkıcı Gülşen bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz Nisan ayında verdiği konserde İmam Hatiplilere yönelik göstermiş olduğu akılalmaz sözlerin ardından sosyal medya yıkıldı. Kullanıcılar "Gülşen İmam Hatipliler ile ilgili ne dedi?" sorusunun yanıtı için ilgili videoları izlerken Gülşen'e tepkiler çığ gibi büyüyor.