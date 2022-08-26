Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi, olayı ne, neden tutuklandı? Şarkıcı Gülşen ne söyledi?

Gülşen'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesi magazin gündemine yerleşti. Nisan ayında bir konserinde İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen Çolakoğlu'na soruşturma başlatılmıştı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gülşen tutuklandı. Öte yandan Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Peki Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi, olayı ne? Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar?
Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konser sırasında İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.
Gülşen'in gülerek söylediği sözlere ise seyircilerin alkış tuttuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları akıl ve çağ-dışı yaklaşıma tepki gösterdi.
Bu görüntülerin hızla yayılmasının ardından Şarkıcı Gülşen için özellikle İmam Hatip derneklerinden büyük tepki ve açıklamalar gelirken, bugün Twitter'da #GülşenTutuklansın hashtagi TT oldu.
Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video
Şarkıcı Gülşen hakkında sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan açılan soruşturma kapsamında kolluk görevlilerine Gülşen'in mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi. Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alındı. Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan şarkıcının ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyette yaklaşık 4 saat ifade verdikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen Şarkıcı Gülşen'in adliye binasındaki görüntüleri paylaşıldı.
Savcılık tarafından verilen talimat üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şarkıcının adresine gitti. Polisler tarafından adliyeye getirilen Gülşen, savcılığa çıkarıldı.
Savcılık ifadesinin ardından Gülşen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, emniyette yaklaşık 4 saat ifade verdikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Şarkıcı Gülşen işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen'in adliye binasındaki görüntüleri sevk edildi.
Başsavcılığın talep yazısında, Gülşen'in sözlerinin kamu ve güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak şekilde kamu güvenliğinin bozucu ve sarsıcı niteliğe hayiz olduğu kaydedildi. Sözlerin halkın farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer bir kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği kaydedilen yazıda, bu açıdan Türk Ceza Kanunun "Halkı Kin Ve Düşmanlığa alenen tahrik" suçunun unsurlarının oluştuğu, bu nedenle şüphelinin tutuklu yargılanması gerektiği kaydedildi.
Savcılık ifadesinin ardından Gülşen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de şarkıcının tutuklanmasına karar verip Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderdi.
Gülşen, emniyette alınan ifadesinde, "Bana yöneltilen suçlamayı ve konuyu anladım. Soruşturma konusunda bana izahat yapıldı. Avukatlarım nezaretinde ifademi vermek istiyorum. Hatırladığım kadarıyla 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir olarak hatırladığım konserde bu konuşma geçmiştir. Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan "Miraç" isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır.
Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma bu diyalog, konserin hatırlamadığın bir aşamasında muhtemelen bir şarkı arasında miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince, bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir" dedi.
Ülkesini seven, fırsat eşitliğini inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçı olduğunu ifade eden şarkıcı, sosyal medyada yayınlanan görüntüsünün provokatif amaçlı yayınlandığını düşündüğünü söyledi.
"Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum" diyen Gülşen, "İmam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bir konuşma yapmadım. Ülkenin tüm değerlerini ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir şekilde gerçekleşmesi talihsizliktir.
Ben memleketimin bütünlüğünü din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım.
Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insan ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gülşen, hakimlik sorgusunda ise şunları söyledi: "Üzerime atılı suçu ve haklarımı anladım. Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadelerimi tekrar ederim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunduğu her an gelirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."
29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul Fatih'te Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Gülşen'in babası makine mühendisi Arslan Bayraktar annesi ise ev hanımı Nimet Bayraktar'dır.
Çocukluğunu ve gençliğini Fatih Çapa'da geçiren Gülşen, bir yandan da kendilerine ait fındık bahçeleri için ailesiyle birlikte yılda birkaç kez Ordu'ya gidip geldi. Şehremini Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.
Lise yıllarında Uzak Doğu dövüş sporlarına merakının bir sonucu olarak karate eğitimi alarak siyah kuşak sahibi oldu. 17 yaşında bir arkadaşıyla birlikte sokakta maruz kaldığı sözlü taciz yüzünden günlük yaşantısında karateyi kullanmak zorunda kaldı ve bunun birkaç kez tekrarlandığını söyledi.
Üniversitede öğrenciyken İstanbul'daki çeşitli gece kulübü ve barlarda sahne alan şarkıcı hem okulu hem işi bir arada yürütemeyerek birinci yılından sonra okulu bıraktı.
Üniversiteyi bıraktıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı, üç ay Çelik ve Bendeniz'e geri vokallik yaptı.
1995 yılında Ataköy'de bir barda sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından beğenilerek eşi Özkan Turgay ile tanıştırıldı ve albüm teklifi aldı. Teklifi kabul ederek Raks Müzik ile dört albümlük bir anlaşma imzaladı.
1996 yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç yıl müzikal kariyerini geri plana attı. 2004'te dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.
MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti.
"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas" ve "Bangır Bangır" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.
Şarkıcılığının yanı sıra müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkan Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan birçok hit şarkı hazırladı.
2015'te YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki yıl tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişti. Bugüne kadar altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.
Gülşen, son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016'da evlendi. Çiftin ilk çocuğu Azur Benan, Ocak 2017'de Fulya, Şişli'de dünyaya geldi.