Gülsüm anneden Umut çağrısı

Antalya'da yaşayan 3 çocuk annesi Gülsüm Kabadayı (53) 30 Ağustos 2008'de Aksu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanarak felç geçirip 2 ay ömür biçilen 'Umut' adını verdiği Rus gence 10 yıl annelik yaptı.

Şimdilerde kanserle mücadele eden Gülsüm annenin zorluklarla dolu hayatı ve Umut'la olan etkileyici hikâyesi beyaz perdeye taşındı. Türkiye'de yılın annesi seçilen Kabadayı, Rusya'da 4 kez 'Kutsal Anne' seçildi.

Duygularını SABAH'a aktaran Gülsüm anne, "Kaza geçiren bir gencin kimsesiz olduğunu söylediler. Yoğun bakımda kaldığı sürede bakımını yaptım, kan verdim. Umut'un bana Allah'ın gönderdiği emanet olduğunu düşünüyorum. 10 yıl yaşadı. Mamalarla besleyerek 85 kiloya çıkmasını sağladım. Benim hayat hikâyem Umut'un hikâyesine çok benziyor. Yetim büyüdüm. Bu iyiliğe, insanlığa ve vicdanlı olmaya bir teşvik olur inşallah" dedi.