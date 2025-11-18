Gümrüklerde dev operasyon: 1 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sınır kapıları, limanlar ve havalimanlarında yürütülen titiz kontroller sayesinde çok yönlü kaçakçılık girişimlerinin engellendiği belirtildi. Risk analiz sistemleri ve kesintisiz saha denetimlerinin başarının ana unsuru olduğu vurgulandı. Operasyonlarda İstanbul Havalimanı'nda 216,6 kilogram likit esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda 234,2 kilogram esrar ve Tekirdağ Limanı'nda 614,68 kilogram esrar ele geçirildi. Bu üç noktada yapılan yakalamaların toplam piyasa değeri 712 milyon 758 bin 630 TL olarak açıklandı.

Toplamda 1 tonu aşan uyuşturucunun yakalanması sonrası adli süreç başlatılırken, maddelerin imha edileceği belirtildi. Soruşturmaların ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürüldüğü açıklandı. Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığını 'yüzyılın küresel felaketi' olarak tanımlayarak, gençlerin geleceğini korumak ve suç örgütlerinin finans kaynaklarını kesmek amacıyla sıfır tolerans politikasıyla mücadelenin devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye üzerinden transit olarak geçirilmek istenen 1,1 tondan fazla uyuşturucunun, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin dikkatli takibiyle engellendiği kaydedildi.