Gümüş rekor kırdı

Altın, yatırımcıların ABD enflasyon verilerine odaklanması ve Venezuela'da yükselen tansiyonu takip etmesiyle rekor seviyelere yaklaşarak yükselişini sürdürdü. Gümüş ise güçlü ivmesini koruyarak yeni bir zirve seviyeye ulaştı.
Külçe altın, önceki seansta yaşanan hafif geri çekilmenin ardından toparlanarak ons başına yaklaşık 4.330 dolar seviyesinde işlem gördü ve tüm zamanların zirvesine yaklaşık 50 dolar kaldı. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına dair ipuçları açısından yakından izlenecek.
Altın fiyatları, Başkan Donald Trump'ın yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine abluka emri vermesiyle Venezuela kaynaklı gelişmelerden de destek aldı.
BNP Paribas'ın Kıdemli Emtia Stratejisti David Wilson, jeopolitik tansiyonların giderek arttığını belirterek, altının lehine işleyen birçok faktörün aynı anda devreye girdiğini ve külçe altının 2025 yılı içinde 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.
Ekim ayında ons başına 4.381 dolarla rekor kıran altın, bu seviyeye yeniden yaklaşırken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 66 oranında yükseldi ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Bu çıkışta merkez bankalarının artan altın alımları ve yatırımcıların tahvil ve para birimlerinden uzaklaşması etkili oldu.
Analistler, külçe altının 2026'da ortalama 4.500 dolar seviyelerinde işlem görebileceğini tahmin ederken, kısa vadede daha dengeli bir seyir izlenebileceğini değerlendiriyor.
Altın, Çarşamba günü Singapur saatiyle 13.16 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 4.322,45 dolara yükseldi. Gümüş ise yüzde 4'e yakın primle 66,274 dolarla rekor seviyeye ulaştı.