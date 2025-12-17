Gümüş rekor kırdı

Ekim ayında ons başına 4.381 dolarla rekor kıran altın, bu seviyeye yeniden yaklaşırken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 66 oranında yükseldi ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Bu çıkışta merkez bankalarının artan altın alımları ve yatırımcıların tahvil ve para birimlerinden uzaklaşması etkili oldu.