Gümüş ve bakırdan tarihi zirve: Fed kararı etkili oldu

ABD Merkez Bankası'nın beklenen faiz indirimini yapması ve ekonomik büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından bakır fiyatları yeni zirvesini gördü.

Fed, 2026 yılı için büyüme beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e yükseltirken, enflasyonun yüzde 2,4'e düşeceğini öngördü. Faizlerin daha düşük seyretmesinin emtia ve metal piyasalarını desteklemesiyle birlikte bakır, Londra Metal Borsası'nda yüzde 3'e yakın artarak ton başına 11.906 doları test etti; kapanış fiyatı ise 11.872 dolar olarak gerçekleşti. Nikel hariç tüm metallerde değer kazancı görüldü.