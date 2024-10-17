Gümüşhane’de feci kaza: 1 ölü

Torul Tüneli Gümüşhane çıkışında gece 01.00 sıralarında yaşanan olayda Tokçam Köyü nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Emin Demir hayatını kaybederken Osman Pekin, Rıfkı Bal ve Soner Palancı yaralandı. Trabzon'a sevk edilen yaralılardan Osman Pekin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vücudunda ciddi kırıklar oluşan Soner Palancı ve Rıfkı Bal ise Gümüşhane Devlet hastanesinde tedavi altına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre 3 arkadaş, askerlik vazifesini tamamlayarak Trabzon'a gelen Osman Pekin'i alarak Gümüşhane'ye dönüyordu. Torul'a geldiklerinde araçlarının gazı biten gençler Torul çıkışında bulunan petrol istasyonuna kadar araçlarını iterek götürmek istiyor. Sağ şeritte aracı iten gençlere arkadan gelen araç çarpıyor. Çarpma esnasında arabayı iten gençlerden Emin Demir hayatını kaybederken Osman Pekin, Soner Palancı ve Rıfkı Bal ise yaralanıyor.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Emin Demir'in Torul otogarında taksici olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Demir'in cenazesinin, Torul İlçesi Tokçam Köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.