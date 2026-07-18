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Giriş Tarihi: 18.07.2026 10:03 Son Güncelleme: 18.07.2026 10:37

Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti! Ücret anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

Gümüşhane'de tayini başka bir ile çıkan bir kamu personeli, ev eşyalarını taşımak için 50 bin TL'ye anlaştığı nakliye firmasının iddiaya göre taşınma günü ücreti 80 bin TL'ye çıkarması üzerine itiraz edince, firma çalışanları tarafından darp edilmeye çalışıldı.

İHA Yaşam
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti! Ücret anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada
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Edinilen bilgiye göre olay, Gümüşhane'nin İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce tayini başka bir ile çıkan kamu görevlisi, ev eşyalarının taşınması için bir nakliye firmasıyla 50 bin TL karşılığında anlaşma sağladı.

TAŞINMA GÜNÜ FİYAT DEĞİŞTİ

Taraflar arasında fiyat konusunda mutabakata varılırken, taşınmanın gerçekleştirileceği gün nakliye firması iddiaya göre daha önce anlaşılan ücretin geçerli olmadığını belirterek taşınma bedelinin 80 bin TL olduğunu söyledi.

FİYAT TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Beklenmedik fiyat artışı karşısında duruma itiraz eden vatandaş ile firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada vatandaşın iddiasına göre nakliye çalışanları hakaret ve tehditler savurarak, fiziki şiddet girişiminde bulundu.

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SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan arbede sırasında cep telefonuyla kayıt almaya başlayan şahıs, hem saldırı girişimlerini hem de kendisine edilen tehditleri görüntüledi. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, taraflar birbirinden uzaklaştırıldı. Mağdur şahıs ise firma çalışanlarından şikâyetçi olacağını belirtti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GÜMÜŞHANE

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Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti! Ücret anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: O anlar kamerada
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