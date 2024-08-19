Günde 5 saat TV izlemek bunama riskini artırıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, günde 5 saat televizyon izlemek bunama riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor. Biyobankası projesinden 37 ila 73 yaş aralığındaki 407 bin kişiye ait verileri analiz edildi. 13 yıllık takip süresinde 5 bin 227 kişide bunama gelişti, 6 bin 822 kişide felç meydana geldi ve 2 bin 308 kişiye Parkinson tanısı konuldu. 3 ila 5 saat televizyon izleyenlerin, bir saat veya daha az televizyon izleyenlere göre demans geliştirme riskinin yüzde 15 daha fazla olduğu, 5 saatten fazla izleyenlerde ise bu oranın yüzde 44 daha yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca felç geçirme riski yüzde 12, Parkinson hastalığı riski ise yüzde 28 daha fazla.