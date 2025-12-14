Haberler Yaşam Haberleri Güneş sistemindeki diğer tüm Gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?
ATV’de yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında bu kez Güneş sisteminden bir soru soruldui. Yarışmacıya yöneltilen “Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?” sorusu, izleyicilerin merakını artırdı. İşte, sorunun yanıtı...

Bilgi dolu sorularıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde programda yarışmacıya sorulan "Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?" sorusunun doğru yanıtı araştırılmaya başlandı.

A- MERKÜR

B- VENÜS

C- DÜNYA

D- MARS

İşte, yanıtı;

Sorunun doğru cevabı: Venüs ✅

Venüs, Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla sayıda yanardağa sahip olmasıyla bilinir. Gezegenin yüzeyinde on binlerce volkanik yapı tespit edilmiştir.

