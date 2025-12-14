Bilgi dolu sorularıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde programda yarışmacıya sorulan "Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla yanardağa sahip olan gezegen hangisidir?" sorusunun doğru yanıtı araştırılmaya başlandı.
Güneş sistemindeki diğer tüm Gezegenlerden daha fazla yanardağ sahip olan gezegen hangisidir?
A- MERKÜR
B- VENÜS
C- DÜNYA
D- MARS
İşte, yanıtı;
Sorunun doğru cevabı: Venüs ✅
Venüs, Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla sayıda yanardağa sahip olmasıyla bilinir. Gezegenin yüzeyinde on binlerce volkanik yapı tespit edilmiştir.