Güneşlikle yüzünü gizledi! PTS ele verdi

2024 yılından bu yana aranan N.Z, Kayseri'de bulunduğu belirlendi. Şahsın, kardeşi adına kayıtlı araçla her gün aynı saatlerde aynı güzergâhı kullandığı, ayrıca Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında araç güneşliğini indirerek yüzünü gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

PTS DETAYI ELE VERDİ

Elde edilen bilgiler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldı. İki il emniyetinin koordineli çalışması sonucu firari hükümlü, belirlenen güzergâh üzerinde Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.