Haberler Yaşam Haberleri Güneşlikle yüzünü gizledi! PTS ele verdi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 20:08

Güneşlikle yüzünü gizledi! PTS ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışma sonucu hakkında “kasten öldürme” ve “karşılıksız yararlanma” suçlarından 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Güneşlikle yüzünü gizledi! PTS ele verdi
  • ABONE OL

2024 yılından bu yana aranan N.Z, Kayseri'de bulunduğu belirlendi. Şahsın, kardeşi adına kayıtlı araçla her gün aynı saatlerde aynı güzergâhı kullandığı, ayrıca Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında araç güneşliğini indirerek yüzünü gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

PTS DETAYI ELE VERDİ

Elde edilen bilgiler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldı. İki il emniyetinin koordineli çalışması sonucu firari hükümlü, belirlenen güzergâh üzerinde Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güneşlikle yüzünü gizledi! PTS ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz