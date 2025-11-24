‘Güneydoğu Abisi’, gönülleri fethediyor: 5 bin kişiye yardım götürdü

Evli ve 3 çocuk babası işçi Mehmet Eraslan, yıllarca İstanbul'da yaşadıktan sonra Batman'a taşındı. İstanbul'da gönüllü olarak yardım kuruluşlarında görev alan Erarslan, burada da 3 yıl önce 'Güneydoğu Abisi' adıyla sosyal medyada hesap açtı.

Özellikle engellilere akülü sandalye dağıtımı gerçekleştiren Eraslan, bunun yanısıra nakdi yardım, kömür ve odun yardımı, Ramazan aylarında gıda yardımı, protez ihtiyacı olan çocukların protezlerine kavuşması noktasında ve ihtiyacı olan çocukların ameliyat olmalarına yardımcı oluyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere birçok ile yardım ulaştıran Eraslan, Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaştırıyor. Mısır'a gidip orada Gazzeli kardeşlerimize yardımlarını da ulaştıra Eraslan bununda kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor.

YARDIM MELEĞİ 5 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Eşinin de akciğer kanseri ile mücadele ettiğini ifade eden Mehmet Eraslan, bunun yardımları ulaştırmasında bir engel olmadığını ifade ediyor. Kendisinin köprü görevi kurup, ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ifade eden Eraslan, "Bugüne kadar 5 binden fazla kişiye ulaşmışımdır. O insanları gördüğüm zaman ben daha mutlu oluyorum. Halimize şükretmediğimizi anlıyorum. Onları gördükçe bizim dertlerimizin dert olmadığını görüyorum. İnsanlığımızı sorgulamamız gerektiğini hissediyorum. Bana sen bir meleksin diyorlar.

Onlar öyle dedikçe çok duygulanıyorum. Ben onların yanında olmaya devam edeceğim. Her şey yetimlere, ihtiyaç sahiplerine feda olsun. Afrika da 5 tane su kuyusu açtık. 5 yetimhaneye günlük 2 bin kişilik yemek verdik. Bine yakın kurban kesildi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 30'ya yakın ihtiyaç sahibine protez ayak taktık. Deprem bölgesine yardımlar götürdük. Allah'ın izniyle yardımlarımızı götürmeye devam edeceğiz" dedi.