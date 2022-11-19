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Giriş Tarihi: 19.11.2022 21:42 Son Güncelleme: 19.11.2022 22:06

Güneydoğu Gazisi Kahraman Hakkı Kaplan kalp krizine yenik düştü

Memleketi Kütahya’da toprağa verilen Gazi Kaplan’ın cenaze törenine Vali Ali Çelik, Garnizon ve Tugay Komutanı Necati Gündüz protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Güneydoğu Gazisi Kahraman Hakkı Kaplan (50) çalıştığı Gölcük Tersanesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Güneydoğu Gazisi Kahraman Hakkı Kaplan kalp krizine yenik düştü

Memleketi Kütahya'da öğle namazı ve cenaze namazı sonrası askeri törenle toprağa verilen toprağa verilen Gazi Hakkı Kaplan'ın cenaze namazına Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç protokol üyeleri, yakınları akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik yaptığı açıklamada: "Kahraman gazimiz Hakkı Kaplan'ın genç yaşta aramızdan ayrılmasına üzüntümüz büyüktür. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar, gazimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı Cennet olsun" dedi.

Şehit ve Gaziler Derneği Asım Okat ise; "Kahraman silah arkadaşımız Hakkı Kaplan çalıştığı Gölcük tersanesinde çok sevilen bir arkadaşımızdı. Genç yaşta vefat etmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Ailesine ve yakınlarına, Camiamıza sabırlar ve başsağlığı, kahraman gazimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı Cennet olsun" şeklinde konuştu.

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Güneydoğu Gazisi Kahraman Hakkı Kaplan kalp krizine yenik düştü
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