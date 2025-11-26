Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de akran dehşeti | Lise bahçesinde kan aktı: Bıçaklı kavga kamerada!
Güngören'de 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan bir öğrenci ile okulda tartıştı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Öğrencilerin okul önünde kavga etmesi ve bir öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

