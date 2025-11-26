Güngören’de akran dehşeti | Lise bahçesinde kan aktı: Bıçaklı kavga kamerada!

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Öğrencilerin okul önünde kavga etmesi ve bir öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.