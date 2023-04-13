Güngören’de bina çöktü!

Güngören Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde kentsel dönüşümde olsn bir bina araçların üzerine yıkıldı. Araçta mahsur kalanların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir kişinin araç içinde sıkıştığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan bir kişiyi kurtardı. Araçta başka kişinin olmadığı öğrenilirken çöken binanın boş olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri binanın enkazında herhangi bir kişinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yaparken polis ekipleri de çevrede önlem aldı.