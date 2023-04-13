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Giriş Tarihi: 13.4.2023 14:15 Son Güncelleme: 13.4.2023 14:20

Güngören'de bina çöktü!

Güngören'de kentsel dönüşüm alanında boş bir bina çöktü. Çöken binanın enkazı cadde üzerinde bulunan araçların üzerine düştü. Araçta 1 kişinin mahsur kaldığı belirtildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kısa sürede kurtardı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Güngören’de bina çöktü!

Güngören Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde kentsel dönüşümde olsn bir bina araçların üzerine yıkıldı. Araçta mahsur kalanların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir kişinin araç içinde sıkıştığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan bir kişiyi kurtardı. Araçta başka kişinin olmadığı öğrenilirken çöken binanın boş olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri binanın enkazında herhangi bir kişinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yaparken polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

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Güngören'de bina çöktü!
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