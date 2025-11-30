Güngören’de büyük dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören Merter Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca ilçede yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere 798 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etti. Törende, 1077'si konut, 55'i iş yeri toplam 1132 bağımsız bölümün de temeli atıldı. Öte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi'nin açılışı da etkinlik kapsamında gerçekleştirildi. Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alanda projelendirilen millet bahçesi, bölge sakinlerine yeşil ve sosyal donatı alanları sunuyor. Millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merter Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen törende, "Güngören'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında 768 konut 30 işyeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. 2027'de tamamlanmasını öngördüğümüz bin 77 konut 55 işyeri olmak üzere bin 132 bağımsız bölümden oluşan Tozkoparan 4. Etap 1. ve 4. kısım temellerini atacağız. İnşallah 2027 yaz aylarında bin 845 konut 85 iş yeri olmak üzere toplam bin 930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Deprem hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı bulamadan her an kapımızı çalabilir. Kentsel dönüşüm bizim için bir tercih değil, adeta bir milli güvenlik meseledir. Planlarımızı bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. 2012'den bugüne İstanbul'da 923 bin konut ve iş yerinin dönüşümünü tamamladık. Hali hazırda 208 bin 915 konut ve iş yerini dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesini hizmete açtık. Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarlarını güncelledik" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Bugün heyecanlı ve mutluyuz. Şu anda 798 yuvamızın anahtarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Millet bahçemizin açılışını yapmanın gurunu yaşıyoruz. Güngören'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz bir Avrupa ülkesindeki projeyi biz 11 ilimizde yaptık. Oradan edindiğimiz tecrübeyi 81 ilimize yayacağız. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konutlar yapacağız. İstanbul'un her yerinde önce İstanbul önce İstanbullular diyeceğiz. İstanbul'u kimsenin insafına bırakmayacağız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yuvalarına kavuşan Güngörenli kardeşlerime güle güle oturun diyorum" diye konuştu.TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımızın koordinasyonunda başlatılan Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda yüzlerce projeyi ve binlerce konutu iştirakimiz Emlak Konut ile birlikte İstanbul'a ve Güngören'e kazandırdık. Halen İstanbul'da TOKİ tarafından projelendirilen 54 bin konutun yapımı hızla devam ediyor. TOKİ ve Emlak Konut olarak İstanbul'da çok büyük yatırımlara imza attık. Bugün huzurlarınızda anahtar teslimi yapılacak 1.930 konut ve iş yeri de bu projelerden biri. Bu yapılar güvenli olmasının yanında yeşil alanı ve çocuk parkları ile hemşerilerimize sağlıklı bir yaşam alanı ve ortamı sunacak" şeklinde konuştu.Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Törende, bin 77'si konut, 55'i iş yeri toplam bin 1132 bağımsız bölümün de temeli atıldı. Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi ile Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nizamiye Binası'nın açılışı yapıldı. Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alanda projelendirilen millet bahçesi, vatandaşlara yeşil ve sosyal donatı alanları sunacak. Millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe bulunuyor.Güngören'de kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor. Güngören Belediyesi tarafından alınan kritik karar'la birlikte ilçede depreme dayanıksız eski yapı stoğunun yüzde 70'ine imar desteği sağlanacak. Hem vatandaşın yükü hafifletilecek hem de güvenli konutlara geçiş hızlanacak. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "400 metrekareyi bulan parsel birleşmelerinde önemli bir imar teşviki geliyor. Parselini tek başına yenileyen mülk sahiplerine +1 kat, komşusuyla birleşip dönüşüm gerçekleştirenlere ise +2 kat ilave inşaat hakkı tanıyoruz. Ayrıca yüksek çatı uygulamaları da ayrı tapu olarak değerlendirilecek ve mülkiyet hakları genişletilecek" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı ve büyük ilgi gören "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında kentsel dönüşümde en çok proje üreten ve dönüşümü hızla gerçekleştiren öncü belediye Güngören Belediyesi oldu. 2023 yılında 321 yeni binaya ruhsat veren Güngören Belediyesi, yarısı bizden kampanyası kurulduğu tarihten bugüne kadar 1468 bağımsız birimin destek almasını sağladı. Bugüne kadar 1383 bina riskli ilan edilirken, 552 riskli yapı yıkıldı. Halen 831 binada tahliye işlemleri ise devam ediyor. Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, "kampanyanın tamamını güvenli, modern ve depreme dayanıklı yapılarla donatmak en temel önceliğimizdir. Devletimizin desteği ve vatandaşlarımızın teveccühü ile 'Yarısı Bizden' kampanyasına öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Güngören, dönüşümde Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek" dedi.Güngören Belediyesi'nin bu kararı, yalnızca bir imar düzenlemesi olmanın ötesinde, vatandaş odaklı, riskleri azaltan ve toplumsal faydayı önceleyen bir vizyonun ürünü olarak dikkat çekiyor. İstanbul'un birçok bölgesine örnek olacak bu uygulama, şehirleşmede kalıcı çözümler üretme yolunda güçlü bir model sunuyor. İlçede yapılacak kentsel dönüşümle birlikte, hem yaşam kalitesi yükselecek hem de emlak değerlerinde olumlu bir artış yaşanması bekleniyor. Güngören'in merkezi konumu, ulaşım ağlarına yakınlığı ve sosyal altyapısı ile birleşince, dönüşüm sonrasında bölge yatırımların da ilgisini çekecek önemli merkezlerden biri olma yolunda ilerliyor. Devletin sunduğu ekonomik teşvikler, yerel yönetimin vizyoner adımları ve halkın desteğiyle Güngören'de başlatılan bu yeni dönem, İstanbul'un kentsel dönüşüm tarihinde önemli bir sayfa olarak yerini alacak. Dayanıklı, estetik ve güvenli yapılarla kent kimliği yeniden şekillenirken, vatandaşlar da daha huzurlu bir yaşamın kapısını aralayacak.Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Güngören Belediyesi, İstanbul'un ilk elektrikli otobüs alımını gerçekleştirdi. Kamuda elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi ve fosil yakıt tüketiminin azaltılması kapsamında Güngören Belediyesi yerli firma Karsan ile el sıkıştı. Karsan'ın yüzde 100 elektrikli e-ATAK otobüsleri Güngören Belediyesi'nin araç filosuna dahil edildi. Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, "Sadece elektrikli araç dönüşümü değil aynı zamanda şarj altyapısı için de dönüşüm çalışmalarına başladık. Şarj istasyonları otoparklarımıza kurulmaya başlandı. Ayrıca, yeni otobüslerle ilçedeki pek çok önemli noktaya ulaşım sağlanacak. Hanımeli Konağı, Güngören Gösteri Merkezi ve Güngören Spor Kompleksi gibi lokasyonlara ulaşım elektrikli e-ATAK otobüsleri ile sağlanacak. Vatandaşlarımız böylece etkinliklere ve kurslara elektrikli otobüslerimizi kullanarak ücretsiz bir şekilde ulaşacak" dedi. Güngören Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kolay Ulaşım Projesi" kapsamında Güngörenliler, ilçe içindeki kültür durakları vasıtasıyla Hanımeli Konağı, Güngören Gösteri Merkezi, Güngören Spor Kompleksi gibi pek çok noktaya 8 metrelik, yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATAK otobüsleri ile ulaşıyor. Gücünü 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alan Karsan e- ATAK 300 Km'lik menzile sahip. 8,3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip elektrikli motoru ile e-ATAK alternatif akımlı (AC) şarj üniteleriyle 5 saatte, doğrudan akımlı (DC) hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.Güngören Belediyesi Aile Çocuk Kampüsü kapılarını açtı. Güngören'in kültürel yaşamına yeni bir soluk getiren kampüsün her köşesi özenle tasarlandı. Kampüs içerisinde çocuklar için farklı alanlar bulunuyor. Resim atölyeleri, seramik çalışmaları, el sanatları etkinlikleri gibi sanatsal faaliyetler çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak tanırken, bilim köşesi ise interaktif deneylerle bilime merak uyandırıyor. Ayrıca açık hava oyun alanları ve çeşitli oyuncaklar da çocukların fiziksel aktivite yapmasını ve sosyalleşmesini destekliyor. Kampüs sadece çocuklar için değil, aileler için de bir buluşma noktası oldu. Bu sayede aileler hem çocuklarının gelişimine katkıda bulunuyor hem de kendi aralarında sosyalleşebiliyor. Örneğin, kampüste düzenlenen hikaye saatlerinde çocuklar ve aileleri birlikte kitap okuma keyfi yapabiliyor.Küresel anlamda dünyanın en büyük hackathonu olan NASA Space Apps Challange (NASA Uzay Uygulamaları Yarışması) İstanbul ayağına geçen sene olduğu gibi bu sene de Güngören Belediyesi ev sahipliği yaptı. Türkiye Uzay Ajansı'nın da ortakları arasında yer aldığı ve "Öğren, Başla, Liderlik Et" sloganıyla düzenlenen bu dev etkinlik, bilim, teknoloji ve uzay meraklılarını ağırladı. Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi'nde gerçekleşen yarışma, 36 saat boyunca kesintisiz sürdü. Yazılımcılardan bilim insanlarına, tasarımcılardan girişimcilere kadar farklı disiplinlerden yetenekli bireyler, NASA'nın açık veri setlerini kullanarak, makine öğrenimi modellerinden artırılmış gerçeklik deneyimlerine, uydulardan gelen verileri kullanan mobil uygulamalardan Mars için sürdürülebilir yaşam çözümlerine kadar geniş bir yelpazedeki zorluklara cevap aradı. Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, "Amacımız, gençlerimize sadece bir yarışma alanı değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında küresel bir ağa bağlanma ve büyük hayaller kurma fırsatı sunmak. Geçen yılki başarılı ev sahipliğimizden aldığımız güçle, bu yıl da İstanbul'u ve Güngören'i teknoloji dünyasının merkezine taşıyacağız" dedi.