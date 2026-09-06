Güngören’de can pazarı! Otomobil durağa daldı: 2’si ağır 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen E.A. ve M.Ö. ile hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen İ.Y. ve H.H. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü M.K.M.'nin yapılan alkol testinde alkole rastlanmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör