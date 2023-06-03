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Giriş Tarihi: 3.6.2023 10:45

Güngören'de esnafa kargalar saldırdı

Güngören'de yola döşen yavru bir kargayı kurtarmaya çalışan esnafa diğer kargalar saldırdı. Yaşanan tüm bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Güngören’de esnafa kargalar saldırdı

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde yavru bir karga yola düştü. Çevrede bulunan esnaf yavru kargayı araçların altında kalmaktan kurtarmak için yardım etmeye çalıştı. Yavru kargayı yol ortasından almaya çalışan kişiye, diğer kargalar saldırmaya başladı. Dakikalarca saldırıya uğrayan esnaf, yavru kargayı yoldan alarak güvenli bir alana bıraktı. Yaşanan tüm bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görgü tanığı Ozan As, "Karganın yavrusunu kurtardı o da yavrusu olduğu için can havliyle arkadaşa saldırdı. Aracın önünde karganın yavrusunu aldı kargalar tarafından saldırıya uğradı" dedi. Esnaf Asım Kara, "Bir arkadaş yavru kargayı trafonun üzerine attı sonra oradan yavru düştü. Yola geçti bir arkadaş onu kurtarmak istedi. Kargalar başladı saldırmaya. Karga karşı şeride geçti arkadaş halen kurtarmaya çalışıyordu. Yavruyu kenara çekti kargalar arkadaşa çöktü gagalamaya başladı adam koşmaya başladı" diye konuştu.

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Güngören'de esnafa kargalar saldırdı
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