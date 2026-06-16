Güngören’de feci olay: Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini öldürdü!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hazem Muhammed, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. M.D.'nin Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ve yabancı uyruklu olan ailelerin bu duruma karşı çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör